Satu Ehrnroothin talo rannalla täyttää vaativankin kesän viettäjän toivomukset. Rakentaminen onnistuu ihan rantaviivalle aivan tietystä syystä. Kuva: Satu Ehrnrooth / Suomen minimaailma

Satu Ehrnroothin upea rantatalo on tehty ihan mittojen mukaan. Tilaa on 240 neliötä, kun leveys on 24 ja syvyys 10. Mittayksikkö on kuitenkin sentteinä, ei metreinä.

Kyseessä on minimaailma, miniatyyri, room box eli nukkekoti, joka on poikkeuksellisesti ulkona. Sellainen näyttää aivan reaalikokoiselta, mutta kalusteet on rakennettu mittakaavassa 1:12.