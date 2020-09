Helsinki

Koronavilkku-sovellus tuli ladattavaksi maanantaina. Kuva: Arttu Laitala

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus keräsi vain noin vuorokaudessa miljoona latausta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL luonnehti tiistaina suomalaisten latausvimmaa odottamattoman suureksi, ja nyt jo merkittävällä osalla väestöstä on mahdollisuus saada tieto mahdollisesta koronavirusaltistuksesta.

Sovellus lähettää ilmoituksen ainoastaan silloin, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho arvelee Suomen koronatartuntatietojen pohjalta, että sovellus lähettää ensimmäiset ilmoituksensa lähipäivien aikana.

– Tietysti toivon, että yhtään ilmoitusta ei lähtisi. Sen takia tämä kuitenkin on olemassa, että niitä sitten lähtee, jos on tarve, Yrttiaho sanoo.

Jos käyttäjälle tulee ilmoitus mahdollisesta altistumisesta, neuvoo Yrttiaho pysähtymään hetkeksi ja lukemaan sovelluksen antamat toimintaohjeet. Sovellus antaa ohjeita hygieniasta huolehtimiseen ja kotikaranteeniin, mutta ohjeistaa myös oman paikkakunnan terveydenhuollon piiriin.

– Ensisijaisena tapana ohjataan henkilöitä tekemään oirearviota Omaolo-palvelussa, jossa pystytään myös ohjaamaan terveydenhuollon työjonoon.

Yrttiaho muistuttaa, että sovelluksen lähettämä altistumisilmoitus ei ole koronatesti. Sovellus ei siis kerro, onko käyttäjä sairastunut.

– Toisaalta jos ei saa missään vaiheessa ilmoitusta, ei se tarkoita, ettei ole missään vaiheessa altistunut. Kaikilla ei ole sovellus käytössä ja joillakin tauti on oireeton, jolloin he eivät hakeudu virustestiin, Yrttiaho sanoo.

Lataajat suojelevat myös riskiryhmiä

Yrttiaho arvelee, että koronasovellus toimii valtaosassa suomalaisilla käytössä olevista älypuhelimista.

Tilastokeskuksen mukaan älypuhelin löytyi viime vuonna lähes kaikilta 16–44 -vuotiailta ja vielä 90 prosentilta 55–64 -vuotiailta. Sitä vanhemmilla käyttäjämäärät kuitenkin laskevat jyrkästi. Yli 75-vuotiaista vain noin joka neljäs omistaa älypuhelimen.

Yrttiahoa ikäihmisten todennäköinen aliedustus Koronavilkun käyttäjissä ei kuitenkaan huoleta, sillä myös muut keinot koronaviruksen tartuntaketjujen jäljityksessä ja taudin estämisessä ovat yhä käytössä.

– Toinen puoli on se, että altistumiset tunnistetaan nopeammin paljon liikkuvissa ja ihmisiä kohtaavissa ryhmissä ja heidät saadaan ohjattua karanteeniin. Siinä samalla me suojelemme myös riskiryhmiä, Yrttiaho selventää.

Latausinto ylitti THL:n odotukset

THL:n mukaan Koronavilkku-sovellus rikkoi miljoonan latauksen rajan tiistaiaamuna kello kahdeksan aikaan eli noin vuorokauden sen jälkeen, kun sovellus tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin. Etukäteen sovelluksen toivottiin saavuttavan miljoonan rajapyykin kuukaudessa.

THL:n johtaja Mika Salminen luonnehtii lukua upeaksi.

– Tällainen latausmäärä yhdessä päivässä on ylittänyt kaikki odotuksemme, Salminen sanoo THL:n tiedotteessa.

– Miljoona lataajaa tarkoittaa sitä, että miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus saada nopeasti tieto siitä, ovatko he mahdollisesti altistuneet koronavirustarunnalle. Mitä suurempi käyttäjien joukko on, sitä nopeammin ja varmemmin saamme tartuntaketjuja nopeasti katkottua ja epidemian pysymään kurissa, hän jatkaa.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.