Unentarve on tajuton ja koko ajan väsyttää. Väsymys alkaa iltapäivällä tai illalla, eikä hellitä nukkumalla. Ruokahalu kasvaa, ja kaikki sokeri- ja tärkkelyspitoinen himottaa. Makeanhimo iskee usein iltaisin. Olo on ärtynyt, surullinen ja vetämätön, eikä seurustelu tai seksikään jaksa innostaa. Kuulostaako tutulta? Yksi todennäköinen selitys oireille on valon määrän väheneminen.

– Moni kokee olevansa tavanomaista väsyneempi pimeän aikaan. Yleisesti puhutaan kaamosväsymyksestä tai kaamosrasituksesta, Oulun Pihlajalinnan työterveyspsykologi ja psykoterapeutti Maarit Nurmela sanoo.