Riikka Pulkkiselta on tilattu terva-aiheinen oopperalibretto Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoon. - Koen ylpeyttä siitä, että minut kutsuttiin kirjoittajaksi, ja olen mieluusti mukana, hän sanoo. Kuva: KIMMO BRANDT/Com.pic

Keskeneräisistä töistä on hieman haastavaa jutella, myöntää kirjailija Riikka Pulkkinen istuuduttuaan helsinkiläisen Cafe Strindbergin pöytään. Oulussa varttuneella kirjailijalla on tekeillä seitsemäs romaani, jonka on määrä ilmestyä vuoden 2022 elokuussa. Tuleva kevät on käsikirjoituksen hiomisen kannalta intensiivistä aikaa: käsikirjoitus kulkee kustannustoimittajan ja kirjailijan välillä muovautuen vähitellen painokuntoon.

Haastattelua seuraavana päivänä edessä on jälleen tapaaminen Otavan kustannustoimittajan kanssa. Pulkkinen arvelee, että näitä hiomiskierroksia voi olla vielä kaksi. Teoksen nimikin on mietinnässä.