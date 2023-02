Kaksi lukua vuoden alun viikoilta: tarkka lukema 44 933 ja pyöristetty 44 000.

Edellinen on ennakkotieto viime vuonna Suomessa syntyneiden lasten määrästä. Se on lähes 4 700 lasta vähemmän kuin vuonna 2021. Luku on pienin 150 vuoteen.