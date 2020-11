Guesthouse Huskyn koiratarhasta pääsee suoraan uralle. Koiria ei tarvitse erikseen kuljettaa harjoituslenkin tai safarin lähtöpaikalle.

Mainoksessa alaston mies poseeraa jäisen järven rannalla. Vierellä on laavu, jossa loimottaa lämmin tuli. Mainosteksti vieressä kertoo nopeasti, mistä on kyse: Kylmä on uusi kuuma. Tämän vuoden rantalomalaisia ei pure tsetsekärpänen vaan pakkanen.

Kyse on muoniolaisen perheyrityksen Harrinivan uudesta mainoskampanjasta. Mies on Harrinivan toimitusjohtaja Niina Pietikäisen pikkuveli Antti Pietikäinen, eli yhtiön luova suunnittelija. Hänen paljas peppunsa on jo parisen viikkoa komeillut Helsingin keskustan jättiscreeneillä ja muilla mainosalustoilla.