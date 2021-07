Olen ekonomistina seurannut talouden suhdanteita IT-kuplan puhkeamisesta alkaen. Sen jälkeen on ollut finanssikriisiä ja eurokriisiä sekä muuten vain hitaan ja nopean kasvun vaiheita.

Vaikka jokaisella käänteellä on ollut oma draaman kaarensa, yksi tekijä on ollut hyvin ennakoitavissa, nimittäin kotitalouksien kuluttaminen. Se on kehittynyt vakaasti hidastuen vain vähän laskusuhdanteissa ja kiihtyen loivasti noususuhdanteissa.