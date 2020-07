Kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus. Jos olet saanut 365 Hankinta Oy:ltä tai laskuttajana toimivalta Nordfin Capital Oy:ltä laskun sähkösopimuksesta, jota et mielestäsi ole tehnyt, toimi näin:

- Jos 365 Hankinta ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja yhtiö alkaa silti laskuttaa, ilmoita kirjallisesti 365 Hankinnalle ja Nordfin Capitalille, että kiistät sopimuksen. Ilmoita myös paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistäväsi sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa. Säästä lähettämäsi reklamaatio.

- Voit perustella sopimuksen pätemättömyyttä esimerkiksi sillä, että et ole puhelinmyynnissä sopimusta nimenomaisesti hyväksynyt. Sähkönmyyjällä tulee puolestaan olla näyttöä siitä, että sopimus on osapuolten välillä pätevästi syntynyt molempien osapuolten tahdosta, esimerkiksi nauhoite puhelinmyyntitilanteesta.

- Jos sopimuksen peruuttamisaika on voimassa, ilmoita 365 Hankinnalle ja Nordfin Capitalille, että haluat peruuttaa sähkönmyyntisopimuksesi. Sähkön etämyynnissä kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty.

- Jos lasku siirtyy perintään, reklamoi perinnästä sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.

- Reklamaation tekemiseen voit hyödyntää reklamaatioapuria. Jos ongelmat tästä huolimatta jatkuvat, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto