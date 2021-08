Kuluttaja-asiamies teki aloitteen sähkön puhelinmyyntiin ja ennakkolaskutukseen liittyen. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Laura Seppä

Sähkön ennakkolaskutukseen ja puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat näkyneet viime vuosina tasaisena virtana niin kuluttaja-asiamiehen valvonnassa kuin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonnassa. Kuluttaja-asiamies vaatii nyt lainsäädännön tiukentamista, jotta kuluttajien oikeudet voitaisiin turvata entistä paremmin. Asiasta kerrotaan KKV:n verkkosivuilla.

Kuluttaja-asiamies esittää aloitteessaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että sähkön ennakkolaskutus kiellettäisiin ja puhelinmyynnissä tehdyn sähkönmyyntisopimuksen olisi alettava kolmen kuukauden kuluessa sen solmimisesta.

– Aloitteen taustalla on se, että joidenkin sähköyhtiöiden toimintatavat ovat aiheuttaneet asiakkaille kohtuuttoman paljon päänvaivaa. Tiukempi lainsäädäntö toisi sähkönmyyntiin selkeyttä ja kuluttajille turvaa, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Sähkön ennakkolaskutus on harvinaista, mutta se on aiheuttanut niin paljon haittoja, että kuluttaja-asiamies katsoo perustelluksi kieltää sen kokonaan. Kuluttajilta on peritty ylisuuria ennakkomaksuja ja rahojen palautuksissa on ollut pitkiä viiveitä ja paljon epäselvyyksiä, KKV:n verkkosivuilla kerrotaan.

Aloitteellaan kuluttaja-asiamies hakee muutosta myös puhelinmyyntiin, jossa sähkösopimuksia solmitaan alkavaksi pitkälle tulevaisuuteen, kun kuluttajan voimassa oleva sopimus päättyy. Tällä hetkellä kuluttajalle voidaan myydä puhelimitse uusi sähkösopimus, vaikka hänellä on voimassa jopa kahden vuoden määräaikainen sopimus.

– Olosuhteet ja sähkön hinta saattavat muuttua olennaisesti vuodenkin aikana. Kuluttaja ei välttämättä tiedä, milloin hänen nykyinen sopimuksensa on päättymässä, mikä aiheuttaa sekaannuksia, varsinkin jos uusi sähköyhtiö alkaa laskuttaa ennakkoon. Siksi ehdotamme, että myydyn sopimuksen olisi astuttava voimaan viimeistään kolmen kuukauden päästä sen tekemisestä, sanoo Väänänen.

Sähkönmyynti on ollut valitusten kestoaihe. Kuluttaja-asiamiehelle ja KKV:n kuluttajaneuvontaan on tullut viime vuosien aikana runsaasti yhteydenottoja sähkön puhelinmyynnistä ja ennakkolaskutuksesta.

KKV:n sivuilla kerrotaan, että erityisesti sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman toimintatavat ovat aiheuttaneet ongelmia. Kuluttaja-asiamies vei yhtiön keväällä 2020 markkinaoikeuteen kuluttajan oikeuksien rikkomisesta. Toukokuussa 2021 markkinaoikeus määräsi yhtiölle ja henkilökohtaisesti sen omistajalle useita 100 000 euron uhkasakolla tehostettuja kieltoja.

Fi-Nergyn lisäksi kuluttaja-asiamies on selvittänyt 365 Hankinnan puhelinmyyntiä. Molemmat yritykset ovat käyttäneet puhelinmyyntiä päämarkkinointikanavanaan ja aiheuttaneet kuluttajille samanlaisia ongelmia.

Yhtiöiden aiheuttamista ongelmista ja veropetosepäilyistä on uutisoitu jo aiemmin valtakunnallisesti esimerkiksi tässä ja tässä Helsingin Sanomien jutuissa ja tässä Kalevan jutussa.