Keskustalainen Antti Huttu-Hiltunen pyytää eroa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta tilasi ylimääräisen tarkastuksen sairaanhoitopiirin edustus- ja matkakuluista. Tarkastusraportista nousivat esiin sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan Antti Huttu-Hiltusen (kesk.) matkustamiseen, edustamiseen ja koulutukseen viime vuonna käyttämät kulut.

Nyt Huttu-Hiltunen kertoo pyytävänsä eroa puheenjohtajan paikalta sekä siihen liittyvistä muista tehtävistä, joissa hän on edustanut sairaanhoitopiiriä. Hän vetäytyi jo aiemmin puheenjohtajan tehtävästä selvitysten ajaksi. Sairaanhoitopiirin hallituksella on kokous tänään.

Mediatiedotteessaan Huttu-Hiltunen toteaa, että tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota hallituksen puheenjohtajan luottamustehtävän hoitoon liittyvien koulutuksien, edustamisen ja matkustamisen tarkoituksenmukaisuuteen.

– Vaikka olennaisia virheitä tai merkkejä väärinkäytöksestä ei selvityksessä ole havaittu, olen luottamuksen palauttamiseksi sekä toimintakyvyn ja työrauhan varmistamiseksi päätynyt jättäytymään pois puheenjohtajan tehtävästä. Sairaanhoitopiirin etu on ensisijaisen tärkeä.

Tarkastusraportista ilmeni, että viime vuonna Huttu-Hiltuselle maksetut matkakulut olivat 28 872 euroa. Hänen käyttämänsä sairaanhoitopiirin luottokorttikulut olivat 8 177 euroa, lentolippukulut 9 536 ja osallistumismaksut 11 040 euroa. Matkapäiviä hänelle kertyi viime vuonna 100 ja matkustuskertoja 37.

Huhtikuun lopussa valmistuneessa raportissa lausutaan, että viime vuonna ei ollut olemassa erillistä ohjeistusta matkustamiseen, edustukseen ja koulutukseen käytettävistä kuluista. Näin ollen tarkastusraportti ei totea väärinkäytöksiä tapahtuneen. Raportissa kuitenkin suositeltiin ohjeistuksen määrittelemistä tarvittavilta osin.

Sairaanhoitopiirille on nyt laadittu luottamus- ja virkamiesjohdon edustamista, matkustamista ja koulutusta koskevat menettelytapaohjeet.

– Ohje on laadittu tukemaan sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä heidän edustaessa sairaanhoitopiiriä. Toiminta ja varojen käytön tulee olla avointa. On hyvä, että asiaan on saatu nyt yhteiset menettelytapaohjeet, Huttu-Hiltunen toteaa.

Huttu-Hiltunen on toiminut seitsemän vuotta yhtymähallituksen puheenjohtajana.