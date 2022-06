Oulun Kulttuuritalo Valve etsii yrittäjää jatkamaan kahvila- ja ravintolatoimintaa Valveen tiloissa.

– Vuokrasopimukseen kuuluu hyvin varusteltu ja tilava keittiö laitteineen ja kalustoineen. Vuokrattava kahvio- ja keittiötila on yhteiseltä pinta-alaltaan 274,5 m². Asiakastilan koko on noin 174 m², ja tilassa on 70 asiakaspaikkaa. Kulttuuritalo Valve sijaitsee Oulun keskustassa, osoitteessa Hallituskatu 7, tiedotteessa todetaan.

Kahvila- ja ravintolatilat sijoittuvat kulttuuritalon sydämeen, ja niiden yhteydestä löytyy muun muassa kulttuurilehtigalleria sekä taidenäyttelytiloja.

Kulttuuritalo Valveella erilaisia esityksiä on vuosittain satoja: tanssi-, teatteri- ja elokuvaesityksiä sekä konsertteja järjestettiin vuonna 2021 vajaat 500 kappaletta (talo oli osan vuodesta suljettu koronarajoitusten vuoksi) ja vuonna 2019 reilut 900 kpl.

Kokonaiskävijämäärä Valveella on ollut viime vuosina jopa noin 300 000 (vuonna 2019), vuoden 2021 kävijämäärä oli noin 126 000. Festivaaleja talossa järjestetään vuosittain noin 14. Myös kahvilan tiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia.

Yritystoiminnasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä kulttuuripalvelupäällikkö ja kulttuuritalon johtaja Johanna Tuukkaseen perjantaihin 1. heinäkuuta kello 12 mennessä. Tilojen esittely ja tapaaminen on mahdollista sopia aikavälille 28. kesäkuuta – 1. heinäkuuta.