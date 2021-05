Kun Potnapekka toi Euroopan kulttuuripääkaupungin valitsijaraadin jäsenet ja muun seurueen Pikisaareen, TILA-nimisen talon pihalla Otto Koistinen soitteli Kulttuurisykkeliä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pikisaaressa TILA-nimisen talon pihalla soi letkeä musiikki, kun Euroopan kulttuuripääkaupungin viiden hengen valitsijaraati seuruineen kurvasi Potnapekalla kääntöpaikalle. Aurinko paistoi Oulussa keväisen viileästi ja kirkkaasti.

Kulttuurisykkeli on metka vekotin. Se on kuin vanhan ajan pyörälähettien ajoväline. Pyörä on tuunattu niin, että sen päälle avautuu tuplalevysoitin oikeille LP-levyille. Tämän ihmeen ympärille arvovaltaiset raatilaiset ja heidän isäntäväkensä kokoontuivat pihalla. Levyjä soitteli Oulu Urban Culture -yhdistyksen hallituksen jäsen Otto Koistinen.