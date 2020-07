Helsingin Sanomat (8.7.2020) toi esille, että Alvar Aallon suunnittelema hakesiilo Oulun Meri-Toppilan kaupunginosassa on myynnissä. Artikkelissa on haastateltu Oulun kaupungin edustajaa. Huomiotta jäi, että Kulttuurivoimala-yhdistys on toiminut kyseisessä rakennuksessa kymmenen vuoden ajan ja pyrkinyt luomaan dialogia Oulun kaupungin kanssa rakennuksen tulevaisuudesta.