Kulttuuripääkaupunkihankkeen kritiikki kohdistuu Oulussa vääriin asioihin

Oulun kulttuuripääkaupunkitaival sai ainakin vuoden jatkoajan, kun kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälinen arviointiraati valitsi keskiviikkona kaikki Suomen kolme kandidaattia jatkoon. Oulun kaupungilla pitkään ja hartaasti jännitetty valintaraadin karsintapäivä muodostui hieman pannukakuksi, kun mitään karsintaa ei tapahtunutkaan. Totuuden hetki koittaa vasta vuoden kuluttua.

Kulttuuripääkaupunkihanke on herättänyt kaupunkilaisissa monenlaisia tuntemuksia. Kritiikkiä ja ihmettelyä on satanut kaupungin niskaan, ja vain harva on profiloitunut julkisuudessa vankasti hankkeen kannattajana. Niitäkin kaupungissa lienee, mutta moni taitaa ajatella, että on viisaampaa olla näkemyksistään vaiti.