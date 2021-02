Oulun kaupungin kulttuuripääkaupunkihanke Oulu2026 sekä CULTA-hanke järjestävät 4. maaliskuuta Cultural Climate Change Pitching -tapahtuman. Tapahtuman ideakilpailuun saapui 26 ideaa, joista finaaliin etenee kahdeksan.

Kisassa etsitään innovatiivista ideaa, jolla edistetään Oulu2026-hankkeen päätavoitetta eli kulttuuri-ilmastonmuutosta. Kulttuuri-ilmastonmuutoksessa on hankkeen tiedotteen mukaan kyse ihmisten ja kulttuurin, teknologian ja taiteen, ihmisten ja luonnon sekä luonnon ja kulttuurin uudelleen yhdistämisestä.

Tapahtumaa voi seurata Oulu2026-verkkosivuilta löytyvän osallistumislinkin kautta.

Kisan tuomareina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintopäällikkö Arja Hankivaara, toimittaja Erika Benke ja BusinessOulun luovien alojen asiakkuuspäällikkö Petri Sirviö. Voittaja saa 2026 euroa ideansa toteutukseen.

CULTA-hanke on Oulun ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on kehittää luovien alojen toimijoiden osaamista ja kannustaa näitä Suomi-Venäjä -rajan ylittävään yhteistyöhön. Hankkeen päärahoittaja on Karelia CBC-ohjelma, jota rahoittavat EU, Suomi ja Venäjä.