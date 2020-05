Kulttuuripääkaupunki ei ole ohikiitävä festivaalivuosi – sen avulla ratkaistaan kaupungin perusongelmia

Piia Rantala-Korhonen on Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen johtaja ja Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja.

Koronakevät pysäytti koko maailman hetkeksi ja sen varjot jäävät yllemme todennäköisesti pitkäksi aikaa. Poikkeustilan jälkeen on ryhdyttävä yhdessä rakentamaan uutta normaalia, tietoisina tulevaisuuden epävarmuudesta. Uuden rakentamisessa on otettava kaikki keinot käyttöön, kaikki luovuus ja osaaminen on saatava käyttöön.

Oulun kaupunki on valmistellut hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 keväästä 2017 lähtien. Oulun kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti helmikuussa 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakokouksessaan, että kaupunki lähtee tätä titteliä tavoittelemaan. Esihakemus toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön 4.5.2020, ratkaisu jatkoon pääsystä julkistetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla 24.6.2020. Kansainvälisen asiantuntijaraadin jatkoon valitsemat kaupungit valmistelevat valintavaiheen hakemukset raadille, lopullinen valintapäätös tehdään niiden perusteella kesällä 2021.