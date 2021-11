Oulu

Margherita Ragg, Emiliano Bechi Gabrielli ja Nick Burns kiertelivät viikonlopun ajan Oulun alueella. Kuva: Pekka Kallasaari

– Täällä on niin kaunis valo. Aina kuvatessa odotetaan ”kultaista tuntia”, täällä koko päivä on sellainen, italialainen Emiliano Bechi Gabrielli huokaa.

Hän kuvasi viime viikonlopun ajan matkabloggaajapariskunnan, italialaisen Margherita Raggin ja australialaisen Nick Burnsin, kanssa Oulun alueella videota ”TraCEs – Cultour Is Capital”-matkailuhanketta varten. Matkailuhankkeen taustalla on ajatus tuoda näkyvyyttä kulttuuripääkaupungeille: menneille, nykyisille ja tuleville.

– Jokainen kulttuuripääkaupunki haluaa hyötyä vuodesta mahdollisimman pitkään, Gabrielli sanoo.

Hän, Ragg ja Burns vierailivat viime kesänä neljässä kulttuuripääkaupungissa ja tekivät videoita kokemuksistaan.

– Meidän piti tulla jo viime vuonna Ouluun, mutta koronan vuoksi Lumo-valofestivaali toteutettiin niin pienenä, että matkaa päätettiin siirtää vuodella, Ragg kertoo.

Kolmikko puhuu paljon transformatiivisesta matkailusta, mikä tarkoittaa uudenlaista, sitovampaa ja merkityksellisempää tapaa matkustaa. Nykymatkustajat ottavat matkalaukkuunsa mukaan esimerkiksi kulttuurillisia eroja ja kestäviä arvoja.

– On ollut kiinnostavaa. Kokemukset, joita meille on tarjottu projektin aikana ovat olleet uniikkeja ja epätavallisia. Koko projekti alkoi ennen koronaa ja se on ollut ehkä senkin vuoksi enemmän kuin normaalit kokemukset ja nähtävyydet, Ragg sanoo.

Revontulien metsästystä

Ragg ja Burns julkaisivat viikonlopun ajan Instagram-tilillään the_crowded_planet maistiaisia Oulusta. Matkailua ja luontoa rakastava kaksikko on vieraillut Suomessa monia kertoja aiemminkin, mutta Ouluun he päätyivät nyt ensimmäistä kertaa.

– Tämä on ehkä meidän seitsemäs kertamme Suomessa. Rakastamme Suomea erityisesti siksi, että sama paikka tuntuu eri vuodenaikana täysin eri kohteelta.

Haastattelua edeltävänä iltana Gabrielli, Ragg ja Burns ovat olleet metsästämässä revontulia. Heillä kävi tuuri, sillä taivaalle piirtyivät heikot mutta kameran valotuksen avulla hyvinkin tunnistettavat revontulet.

– Meillä oli hyvä opas. En usko, että olisimme itse niitä löytäneet. Se on vähän sama asia kuin jos menee safarille ja etsii eläimiä. Täytyy tietää, mitä etsii, Ragg kuvailee.

”Kuin metsä pyrkisi kaupunkiin”

Kolmikon on vielä hieman vaikea vertailla Oulua muihin kulttuuripääkaupunkeihin, koska Oulussa kaikki on vielä suunnittelun asteella. Suunnitellut projektit kuulostavat heidän korviinsa kuitenkin hyviltä.

– Muissa kaupungeissa aktiviteetit olivat kaupungeissa. Täällä niitä on suunniteltu muuallekin. Oulussa ylipäätään on hienoa se, että voit vain ylittää keskustassa sillan ja olet metsässä. Täällä tulee tunne, kuin metsä pyrkisi kaupunkiin, Gabrielli ­sanoo.

Koko kolmikko on yhtä mieltä siitä, että Lumo-valofestivaali on hieno, uniikki tapahtuma, jollaisia ei Euroopassa ole monia.

– Siitä voisi tulla vielä isompi. Kävelimme päivällä ulkona ja oli todella hiljaista. Kun valofestivaali alkoi, kaikki olivat ulkona, Ragg hämmästelee.

Viikonlopun aikana he tutustuivat myös Hailuotoon ja saaren taiteilijoihin.

– Osallistuimme liiketaiteilija Eija Rannan työpajaan ja vierailimme Anni Rapinojan luona. Kävimme myös Marjaniemessä ja tutustuimme betoniseen tilataideteos Organumiin. Hailuoto oli todella kaunis ja kiva paikka, Ragg sanoo.

Kolmikko uskoo saavansa videon Oulun alueesta valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

– Tulemme ehdottomasti Ouluun uudelleen. Viimeistään vuonna 2026, mutta toivottavasti jo aiemmin, Ragg hymyilee.