Metsänpeitto sai kantaesityksensä Lumo-valofestivaalilla marraskuussa Oulun linnan kellarissa. Kertojana ja oppaana toimii Marita Jääskö. Musiikin on säveltänyt ja esityksen äänimaailmasta vastaa Kimmo Nieminen. Kuva: Jukka Leinonen

Joukko oululaisen Kulttuuriosuuskunta ILMEen taiteilijoita järjestää Voimala 1889:ssa monologi-iltamat.

Illan ohjelmassa on Mika Kiviniemen 20 minuutin mittainen versio teoksesta Maljapuheita 1: Myöhässä. Se on rituaalinomainen esitys, jossa luetaan ajatuksia, juhlitaan aikaa ja myöhästymistä. Kyseessä on ensimmäinen osa teossarjasta, jossa nostetaan maljoja ihmiskunnan saavutuksille. Maljapuheen tekstin on kirjoittanut Timo Harju. Valmis teos saa ensiesityksensä Galleria Harmajassa 31. heinäkuuta.

Illan aikana sanataiteilija Timo Harju kirjoittaa halukkaista runomuotokuvia.

Aino Granlundin esityksen nimi on Rakas päiväkirja. Granlund lukee päiväkirjamerkintöjään vuosilta 1998–2020. Päiväkirjojen avaaminen on osa Valoa elämään Aino! -projektia, jossa käsitellään matkaa lapsesta aikuisuuteen.

Kolmanneksi illassa nähdään Matti-Pekka Heikuran käsikirjoittama ja ohjaama Metsänpeitto. Teatteriteos yhdistää chiaroscuro-teatteria, musiikkia, tarina- ja naamioteatteria. Näyttämöllä ovat Marita Jääskö ja muusikko Kimmo Nieminen.

Monologi-iltamat järjestetään 23. heinäkuuta kello 19–22. Illan aikana sanataiteilija Timo Harju kirjoittaa halukkaista runomuotokuvia ja Anniina Holappa avaa pop-up -näyttelynsä Study of Selves.

ATT-ensemblen Metsänpeitto sai kantaesityksensä Oulun linnan kellarissa viime marraskuussa. Heinäkuussa se nähdään vielä neljä kertaa Sonnisaaressa 24.7. ja 25.7 kello 19 ja 21.