Helsinki

Helsingin poliisi on saanut kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzariin kohdistuneen esitutkinnan valmiiksi. Baltzaria epäillään useasta rikoksesta, muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja ihmiskaupasta, törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Poliisin esitutkinnan perusteella uhrit ovat seitsemän 1980–2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa uhreista on ollut epäiltyjen rikosten tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet elokuun 2004 ja marraskuun 2019 välisenä aikana Helsingissä, Raaseporissa, Espoossa, Suonenjoella ja Kuopiossa, poliisi kertoo.

Kokonaisuus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäivä on 18. marraskuuta.

Baltzar otettiin kiinni asunnostaan Tammisaaressa marraskuussa 2019. Poliisin mukaan kiinniottopaikalla tehtiin kotietsintä, jossa takavarikoitiin muun muassa erilaisia asiakirjoja sekä kuva- ja videomateriaalia, joita on käytetty esitutkinnassa todisteena.

Baltzar vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa muutama päivä kiinnioton jälkeen, ja hän on edelleen vangittuna.

Poliisin mukaan kahta ihmiskauppa- ja muiden rikosten asianomistajaa epäillään avunannosta ihmiskauppaan. Toinen heistä oli esitutkinnan alkuvaiheessa vangittuna, mutta hänet vapautettiin, kun tuli ilmi, että hänen itsensä epäillään joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

Baltzarin epäillään ensin houkutelleen uhreja käymään ja lopulta asumaan luonaan

Poikkeuksellisen laajan kokonaisuuden selvittäminen on poliisin mukaan kestänyt yli vuoden. Tutkinnassa on kuulusteltu lähes sataa todistajaa ja sen lisäksi puhelimessa on puhutettu yli viittäkymmentä ihmistä.

Poliisi epäilee Baltzarin käyttäneen hyväksi nuorten naisten turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa.

– Turvattomalla tilalla viitataan siihen, että kaikki asianomistajat ovat olleet nuoria ‒ vaikka eivät kaikki alaikäisiä ‒ ja heillä on ollut jo ennestään elämässään haasteita, joista he ovat kertoneet rikoksesta epäillylle, eli hän on ollut tietoinen asianomistajien haavoittuvasta asemasta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Baltzarin epäillään tutustuneen tyttöihin ja nuoriin naisiin Helsingissä ja värvänneen heidät pyörittämäänsä teatteritoimintaan. Lisäksi Baltzarin epäillään houkutelleen uhreja ensin käymään ja lopulta asumaan luonaan.

Poliisin mukaan Baltzarin asunnoissa asui tämän lisäksi kaksi naista, joita epäillään avunannosta ihmiskauppaan sekä erinäinen määrä muita nuoria naisia.

– Poliisi epäilee esitutkinnan perusteella, että rikoksista epäilty on käyttämällä hyväksi asianomistajien turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa ‒ ja ainakin osaa asianomistajista myös painostamalla ‒ värvännyt heidät yhteisöönsä ja majoittanut heitä erinäisissä asunnoissa saattaakseen heidät seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai pakkotyön kohteeksi ja ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela poliisin tiedotteessa.

"Epäillään, että asianomistajat erkaannutettiin perheistään ja ystävistään"

Poliisi epäilee, että asianomistajien on pitänyt Baltzarin luona asuessaan toimia hänen antamiensa sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

– Yhteisön säännöt ovat koskeneet muun muassa asianomistajien pukeutumista ja ulkonäköä, syömistä, liikkumista ja yhteydenpitoa yhteisön ulkopuolelle. Epäillään, että asianomistajat erkaannutettiin perheistään ja ystävistään, eivätkä he saaneet olla yhteydessä ulkopuolisiin, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Lisäksi poliisi epäilee muun muassa, että asianomistajien koulunkäyntiä tai opiskelua on jossain määrin rajoitettu, heihin on kohdistettu väkivaltaa ja yhteisössä on vallinnut niin kutsuttu pelon ilmapiiri.

Poliisin mukaan osalla asianomistajista on ollut työsopimus rikoksesta epäillyn Baltzarin yhdistykseen, osalla ei.

– Nekin, joilla on ollut työsopimus, ovat pääsääntöisesti siirtäneet erinäisissä osissa heille maksetun palkan rikoksesta epäillyn tilille. Epäillään, että asianomistajia velvoitettiin tekemään ylipitkiä työpäiviä korvauksetta tai ilman asianmukaista korvausta, vapaapäiviä tai lomia, tiedotteessa kerrotaan.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 10.09.