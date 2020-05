Torniossa Karungin kylässä paloi yksityishenkilön suurehko kalustohalli tavaroineen ja pari hehtaaria kuivaa peltoa keskiviikkona alkuillasta. Palo levisi noin 150 neliön rakennuksen seinään kulotuksesta ja raivausroskien poltosta, kertoo päivystävä palomestari Lauri Manninen.

Palokunta sai hälytyksen noin puoli kuuden aikaan. Kun palokunta saapui paikalle, varastohalli oli jo ilmiliekeissä.

Omistaja sai pelastettua liekkien tieltä kaivinkoneen, jolla varasto lopulta purettiin jälkiraivauksen yhteydessä.

Palo karkasi, kun kova tuuli otti ohjat tulesta kuivalla pellolla. Palopaikan viereiset ojat ja joki auttoivat paloalueen rajaamisessa. Vaikka palo saatiin nopeasti hallintaan, sammutustyöt ja vartiointi kestivät kaikkinensa useamman tunnin.

Paloa oli sammuttamassa yksiköitä Kemistä, Torniosta, Tornion VPK:ta, Karungista ja Ylitorniolta. Palosta tehtiin hälytys suurena rakennuspalona, koska ensitietojen mukaan halli oli vielä suurempi.

Toinen palo kymmenen kilometrin päässä

Palopaikan läheisyydessä karkasi hallinnasta toinenkin kulopalo pian ensimmäisen jälkeen. Aapajärvellä paloi keskiviikkoiltana noin hehtaarin verran maastoa. Paloa oli sammuttelemassa yksi yksikkö illalla vielä yhdeksän aikaan.

Kulotuskausi Lapissa on jo käynnistynyt. Manninen kertoo, että tänä keväänä kulotuksista on tehty tähän mennessä noin kymmenkunta ilmoitusta Lapissa. Manninen kannustaa ilmoitusten tekoon, sillä jos palokunnalla on ennakkotieto kulotuksesta, sen ei tarvitse lähteä tarkistamaan hallinnassa olevia kulotuksia.

Meri-Lapissa on tällä hetkellä melko kuivaa, mutta varsinaista maastopalovaroitusta tai kulotuskieltoa ei ole annettu.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 21.25.