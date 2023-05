Useat kulotuksesta tai muusta tulenteosta lähteneet maastopalot työllistivät maanantaina palokuntaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa Jokilaaksojen alueella.

Alueella maasto on kuivaa ja monin paikoin voimassa on ruohikkopalovaroitus. Tästä huolimatta kulotusta ja avotulia on tehty, kertoi päivystävä palomestari Tapani Lehtelä illalla.

Lehtelän mukaan karannut tuli aiheutti seudulla neljä hieman isompaa maastopaloa muun muassa Nivalan ja Haapajärven alueella. Niistä ei koitunut juurikaan vahinkoa, mutta kahdessa palossa tuli oli lähestymässä uhkaavasti rakennuksia.

Sää on lämpenemässä myös muualla maakunnan alueella kuluvan viikon aikana ja ruohikkopalovaara koskee entistä isompaa aluetta Pohjois-Pohjanmaalla.

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta avotulien kanssa ja huomioimaan alueelliset ruohikkopalovaroitukset.

Pelastuslaitos huomauttaa lisäksi, että avotuli-ilmoitukset tulee nykyään tehdä internetissä osoitteessa pelastustoimi.fi