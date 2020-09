Jos Katri Kulmuni onnistuu uusimaan valtakirjansa, niin puolue saa hänen omien sanojensa mukaan puheenjohtajaksi taistelijan, jolla on selkeä keskustalainen poliittinen linja. Kuva: PETRI HUHTINEN

Mikä puolueessa muuttuu, jos sinut valitaan puheenjohtajaksi?

– Sitouduin vuosi sitten puheenjohtajana terävöittämään keskustan linjaa puolueena, joka puolustaa koko Suomen asiaa. Tämä työ on kesken. Suurin huoleni on alueellinen eriarvoistuminen. Tämän kehityksen katkaiseminen on tärkein tehtävä.

Miksi keskustan kannatus on lähellä 10 prosenttia?

– Olen kiertänyt kesällä lähes sadassa tapahtumassa ympäri Suomen. Palaute on harvinaisen selvää kieltä. Keskusta on menettänyt kosketuksensa ihmisten arjen asioihin ja tätä kautta luottamuksen hoitaa yhteisiä asioita. Luottamus palautuu, kun puolue keskittyy arjen asioihin ja oman linjansa puolustamiseen. En usko pikavoittoihin. Tämä työ vaatii aikaa.