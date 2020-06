Hilla kukkii nyt runsaana Pudasjärvellä. Taivalkoskella kukinta on käynnistynyt soiden pohjoisreunoilla, joilla lumi on sulanut aiemmin. Kuva: Risto Pikkupeura

Hillankukkia on suot valkoisenaan. Tätä näkyä on Koillismaalla odotettu. Juuri nyt on marjasadon kannalta kriittisimmät hetket meneillään. Alkuviikon navakka tuuli varisteli paikoin kukintoja.

– Jos vain tarvitsisi hyttysmyrkkyä metsässä, niin kaikki olisi hyvin, mutta ei, pölyttäjiä ei juuri ole, harmittelee Vesa Riekki Pudasjärvellä.