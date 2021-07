Tokio

Sara Kuiviston olympialaiset päättyivät 800 metrin juoksun välieriin Kuva: VALDRIN XHEMAJ

Sara Kuivisto on juossut naisten 800 metrin Suomen ennätyksen 1.59,41 Tokion olympialaisten välierissä. Kuivisto on kaikkien aikojen ensimmäinen suomalaisnainen, joka on alittanut kaksi minuuttia 800 metrillä.

Kuivisto juoksi edellisen Suomen ennätyksen 2.00,15 eilisissä alkuerissä.

Kuivisto oli omassa erässään kuudes, eikä selviytynyt loppukilpailuun.