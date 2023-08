17 vuotta täyttänyt Kuivasjärven Auran Eetu Ylikunnari lähtee Ruotsi-otteluun Tukholmaan. Kuva: Teija Soini

Tuossa on Raatin etusuora, ihan muutaman metrin päässä, ja aidatkin ovat vieressä kasassa kuin valmiina aseteltaviksi oikeille paikoilleen. Pituushyppypaikka on toisella puolella stadionia näköpiirissä, mutta missä se on Tukholman historiallisella Olympiastadionilla?

Eetu Ylikunnari selaa hetken aikaa WhatsApp-ryhmän viestejä, mutta tietoa kisapaikasta ei löydy.