Oulun Kuivasjärvelle suunnitellaan uuden päiväkodin rakentamista. Päiväkoti tulee korvaamaan nykyisen, koulun vieressä Kuovitiellä sijaitsevan Pöllönkankaan päiväkodin.

– Vuonna 1982 rakennettu päiväkoti on tullut peruskorjausikään, mutta tutkimuksissa havaittu korjaustarve on niin suuri, että uuden päiväkodin rakentaminen on osoittautunut korjausta järkevämmäksi, hankepäällikkö Sanna Pääkkönen Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksesta kertoo.