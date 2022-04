Yskä voi johtua monesta eri syystä. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Keväisin hengitysteitä rasittavat infektioiden lisäksi katu- ja siitepölyt, ja nyt lisäksi mahdollisesti korona. Oireet ovat samankaltaisia, sillä esimerkiksi ärsytysyskä voi liittyä niihin kaikkiin sekä muun muassa astmaan tai refluksitautiin.

Milloin koronan sairastamisen jälkeen voi lopettaa eristyksen?

Varmistetun koronavirustaudin osalta suositus on pysytellä kotona, kunnes on ollut oireeton kahden vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos oireita on vielä viidentenä vuorokautena tai sen jälkeen, suositellaan kotona pysymistä, kunnes on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.