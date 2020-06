Koivun kukintahuippu on siirtynyt Oulusta Lappiin. Seuraavana kukintavuorossa ovat heinät ja havupuut. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Miltä Oulun siitepölytilanne näyttää tällä hetkellä, Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi?

— Koivu on pääasiallinen allergiaa aiheuttava laji, mikä siellä on ilmassa tällä hetkellä. Heinän kukinta on alkamassa lämpimimmillä paikoilla Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ne määrät ovat vielä todella vähäisiä.