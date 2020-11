Sohvapöytä ja kaksi nojatuolia ovat kuuluneet alun perin Kuosmosen perheelle. Mallinuken puuvillakankainen painokuosinen mekko on 1920-luvun alusta. Oikealla näkyvän uunisuojan koristeompelutyön on tehnyt opettaja Olga Slottsberg hopeahääpäivälahjaksi sisarelleen ja tämän puolisolle. Takaseinälle on ripustettu Ingrid Charlotta Lampan ystävättärensä kanssa valmistama vihkiryijy.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen