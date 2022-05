Olga Prokhorova osallistui aiemmin keväällä kansainväliselle performanssifestivaalille Meksikossa.

Oulun Odessan puistossa nähdään maanantaina 9. toukokuuta performanssiteos, jolla osoitetaan tukea kaikille Ukrainan sodan loppumista toivoville. Oulussa vaikuttavan performanssitaiteilijan Olga Prokhorovan 75 päivää - teos kysyy, kuinka mitata sodan vaikutuksia. Mitataanko sitä sodan kestolla, uhrien vai pakolaisten määrällä?

Performanssin esittämispäivänä Moskovassa järjestetään voitonpäivän paraati. Vastavetona tälle Prokhorova kaatuu ja nousee 75 kertaa, sodan keston ajan.

Performanssi on saanut alkunsa kuvasta, joka julkaistiin Buchan taisteluiden jälkeen osana informaatiosotaa. Kuvan näkyy kuolleen naisen käsi. Naisen huoliteltu manikyyri kertoo naisesta ihmisenä, samanlaisena kuin me kaikki. Kuva on levinnyt laajasti eri medioissa, sosiaalisessa mediassa siitä tuli sodan meemi.

Teos tutkii myös sitä, kuinka meemit eivät ole vain hauskaa ajanvietteitä, vaan myös tapa käydä ajankohtaista keskustelua.

– Kuvassa näkyvä nainen on antanut sodalle kasvot kasvojaan näyttämättä, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan.

Olga Prokhorova pureutuu taiteessaan paikkaan ja käsittelee aiheita Venäjän Udmurdialaisten sukujuuriensa kautta. Prokhorovan teoksia on nähty muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Meksikossa.

Performanssin esittämispaikaksi on valittu Odessan puisto, joka on nimetty Oulun Ukrainassa sijaitsevan ystävyyskaupungin mukaan. Tapahtumapaikalle lähtee opastus Puolivälinkankaan vesitornin juurelta 9.5. kello 17.