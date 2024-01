Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Oulusta.













Tuleva kevät on etsikkoaikaa. Suomen tasavallalle valitaan uusi presidentti seuraavien viikkojen aikana. Valta on kansan käsissä. Tätä valtaa kannattaa käyttää ja lähteä runsaslukuisin joukoin äänestämään. Toinen kevään aikana Suomen suuntaa määrittävä tekijä on talouden kehitys. Suomen talouden kurssi on välttämätöntä kääntää hyvinvointimme ja ihmisten palveluiden turvaamiseksi.

Talouspolitiikka sekä ulkopolitiikka kulkevat osin käsi kädessä. Hyvät ulkosuhteet voivat mahdollistaa kasvavaa kaupankäyntiä sekä jättimäisiä investointeja maahamme. Parhaassa tapauksessa pystymme puhaltamaan yhteen hiileen kummankin politiikan saralla. Tämä voisi tarkoittaa työpaikkojen syntymistä ja kasvaneita valtion verotuloja.

Kuinka tällaisia Suomen suunnan muuttavia jättimäisiä investointeja sitten oikein houkutellaan? Varmasti eräs tärkeimmistä asioista on vakaa ja ennustettava investointiympäristö. Osaava ja koulutettu työvoima on avainasemassa yritysten pohtiessa sijaintipaikkoja. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen annettavat tuet ovat myös erittäin keskeinen tekijä. Monta osa-aluetta Suomella on jo kunnossa. TKI-tukien osalta tehtiin viime kaudella parlamentaarinen sopimus, jonka mukaan tukia nostetaan asteittain tulevina vuosina.

Korkotason laskiessa edelleen on jopa todennäköistä, että saamme kuulla Suomeen suuntautuvista investoinneista.

Täytyy nostaa esille vielä matkailu. Tämän osalta meillä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomi on täynnä näkemisen ja kokemisen arvoisia paikkoja. Alueiden kannattaa panostaa yhteismarkkinointiin. Maailman metropoleista tänne tuleville vierailijoille tunnin, puolentoista matka toiselle paikkakunnalle ei ole välttämättä mikään este. Ja muistakaamme, matkailusta saatava tulo vertautuu vientituloihin.

Sitten hiukan huolestuttavimpiin asioihin. Valitettavasti näyttää siltä, että valtiontalouteen täytyy tehdä lisäsopeutuksia. On erittäin hyvä kysymys, miten sopeutukset voitaisiin tehdä niin, että ne eivät leikkaa kansalaisten ostovoimaa eivätkä heikennä palvelutasoa. Lisäksi sopeuttamisen yhteydessä pitää mahdollistaa lisäpanosten tekeminen tuottavuuden ja talouskasvun edellytysten vahvistamiseksi.

Jos edellä mainittu olisi helppoa, niin se olisi tehty jo. Päätökset tullaan tekemään huolellisen virkamiesvalmistelun pohjalta ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Ymmärrykseni mukaan helmikuun aikana saamme kuulla uutisia mahdollisista uusista toimenpiteistä.

Suomen suunta on vielä käännettävissä. Tarvitsemme siihen sopivasti työtä ja yrittäjyyttä, osaamista, sisua ja sopivasti onnea.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Oulusta.

Oulun vaalipiirin kansanedustajat ovat kirjoittaneet Kalevaan Eduskunnasta-kolumneja yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen. Palstan julkaiseminen loppuu tällä erää.