Kuhmossa on todettu kolme uutta koronavirustapausta, kertoo Kainuun sote. Tartuntojen vuoksi altistuneita on useita ja useat altistumisista on tapahtuneet Tuupalan alakoulussa, puukoulun rakennuksessa.

Kainuun sote kertoo tiedotteessaan, että tartunnan jäljitys on käynnistetty ja altistuneita ryhdytty kontaktoimaan Kainuun soten toimesta.

Sote-kuntayhtymä kehottaa hengitystieoireisia hakeutumaan koronatestiin ja välttämään kontakteja muihin ihmisiin, kunnes saavat testituloksen.

Kainuun sote antoi tiedotteessaan koko maakunnan alueelle välittömän kasvomaskien käyttöä. Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Hoivakoteihin vierailukielto

Kainuun kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi. Kuhmossa kansalaismaskeja jaetaan Kuhmon kaupungin toimesta kaupungintalon infossa perjantaina kello 15–18 sekä lauantaina kello 9–11 välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa otetaan myös välittömästi käyttöön hengityssuojaimet kaikessa potilas- ja asiakastyössä, jossa tapahtuu fyysisiä kontakteja. Kainuun sote on antanut myös perjantaista 28. elokuuta alkaen toistaiseksi voimassa olevan vierailukiellon kaikkiin hoivayksikköihin.

Kuhmon lukio peruu ylioppilasjuhlan altistumisten vuoksi

Kuhmon lukion perjantaille suunnitellut ylioppilasjuhlien harjoitukset sekä lauantaille sovittu ylioppilasjuhla ovat peruttu altistumisien vuoksi. Myös Kuhmon perjantaina 4. syyskuuta suunniteltu Taiteiden Yö –tapahtuma on peruttu.

Kainuun sote ohjeistaa, että kotona järjestettävissä ylioppilasjuhlissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja muistaa käsihygienia sekä turvavälit. Jatkojuhlien järjestämistä ei suositella vallitsevassa tilanteessa.