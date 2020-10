Kuhmo sai kiitosta elo-syyskuun vaihteessa jyllänneen koronaryppään nopeasta tukahduttamisesta kaupungissa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kuhmon kaupunki suosittelee etätyötä ja monia ennaltaehkäiseviä toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kuhmo sai kiitosta elo-syyskuun vaihteessa jyllänneen koronaryppään nopeasta tukahduttamisesta kaupungissa.

Kuhmon kaupungin varautumisen johtoryhmä antoi nyt etätyösuosituksen.

Johtoryhmän mukaan työpaikoilla tulee kunnioittaa työtovereiden turvallisuutta ja pidättäytyä vierailemassa toisten työhuoneissa. Ohjeena on myös, että lähikontaktia aikuisväestön kanssa tulee välttää. Eri työvuorot, -tiimit ja työntekijäryhmät eivät kohtaa toisiaan työpäivien aikana. Jos on välttämätöntä kohdata, noudatetaan turvaväliä ja käytetään suojamaskia.

Yhteydet omasta huoneesta hoidetaan mahdollisimman pitkälle etäyhteyksien avulla. Tilaisuuksiin ja kokouksiin osallistutaan digityökaluja hyödyntäen.

Varautumissuunnitelmia toivotaan

Taukotiloista on muun muassa poistettu tuoleja käytöstä istumaetäisyyksien harventamiseksi ja työntekijöitä on kehotettu porrastamaan tauoilla käymistä. Myös taukojen pitämistä omissa työhuoneissa suositellaan vahvasti.

Jos työntekijällä on lieviäkin oireita, töihin tuleminen on kielletty. Tässä tilanteessa ohjeena on hakeutua korona-testiin.

Kuhmon kaupungin varautumisen johtoryhmä toivoo kaikkia työpaikkoja, harrasteryhmiä ja muita toimijoita kiinnittämään huomiota koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisyyn ja laatimaan varautumissuunnitelman.

THL:n koronakartan mukaan Kuhmossa on ollut epidemian alusta lähtien 33 koronaan sairastunutta.

Koronatilanne on nyt Kainuussa perustasolla, yleinen maskisuositus on voimassa 8. marraskuuta saakka.