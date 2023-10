Puolankalaisen laskettelukeskus Paljakan rinteet näyttävät pysyvän kiinni tänäkin talvena. Asiasta uutisoi Kainuun Sanomat.

Brittiomistukseen vuonna 2019 siirtynyt keskus on jättänyt laskuja maksamatta, minkä vuoksi Paljakkatalosta ja hotellikiinteistöstä on katkaistu sähköt ja vedet. Omistajayrityksen varojen käytöstä on tehty tutkintapyyntö poliisille.