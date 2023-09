Ruotsissa ison osan työurastaan työskennellyt Hillevi Väätämöinen muutti eläkepäivilleen Kemiin. Kruunun heikko kurssi pakottaa lähihoitajan tarkkailemaan ostoksilla punaisia alehintoja. Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Kemiin eläkepäivilleen muuttanut Hillevi Väätämöinen on tarkastellut kruunun kurssin alamäkeä. Kruunun kurssi on alhaisimmillaan eli yksi kruunu on 0,085 euroa. Pelkästään tänä vuonna kruunun arvo suhteessa euroon on laskenut yli seitsemän prosenttia.

– Katsoin erikseen, miten kruunun heikentyminen on vaikuttanut eläkkeeseen. Se valitettavasti näkyy. Ei lähihoitajan palkka tai eläke ole muutenkaan iso, joten tarkkana saa arkiostoksissa olla, Väätämöinen myöntää.