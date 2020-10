Keskusrikopoliisin päällikkö Robin Lardot. Arkistokuva.

Keskusrikospoliisilla (KRP) on tällä hetkellä useita tutkintalinjoja, joiden avulla se pyrkii selvittämään Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä sanoo, että poliisi tekee kaikkensa rikoksen selvittämiseksi.

– Kyseessä on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen tietomurto verkossa levitetyn aineiston arkaluontoisuuden vuoksi, Leponen sanoo KRP:n tiedotteessa.

Tapausta tutkitaan nyt rikosnimikkeillä törkeä tietomurto, törkeä kiristys ja törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

– On tehty kiivaasti töitä sen selvittämiseksi, mitä on tapahtunut ja kuka voi olla teon takana. Tutkinta etenee kiivasta tahtia. Tutkijat tekevät töitä lähes tauotta. Heitä on hälytetty töihin vapaalta. Meillä on tällä hetkellä poliisin parhaat kyvyt tätä asiaa tutkimassa, Leponen kertoi sunnuntaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

KRP:n mukaan jopa kymmenien tuhansien Vastaamon asiakkaiden arkaluontoisia tietoja on vuotanut ulkopuoliselle taholle.

Tietojen lukeminen rikollista

Vastaamon asiakkaina olleille lähetettiin lauantaina kiristysviestejä, joissa vaadittiin kryptovaluutta bitcoineja. Viestin lähettäjä uhkasi paljastaa uhrin henkilökohtaisia tietoja, ellei hän maksa kiristäjälle. Myös Vastaamolta on kiristetty rahaa.

Poliisin mukaan kiristäjälle ei pidä luovuttaa rahaa. Se ei Leposen mukaan edes takaa sitä, että kiristäjä pitäisi tiedot salassa.

– Asiasta tulee tehdä rikosilmoitus. Ymmärrämme, että uhrit, joiden yksityiselämää koskevia tietoja on levitetty, kokevat hätää ja epätietoisuutta. Kannustamme heitä ottamaan tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen tai SPR:n puhelinpalveluun, Leponen sanoo.

Sekä Rikosuhripäivystys että SPR ovat lisänneet puhelinpäivystystään massiivisen tietomurron vuoksi.

– Rikosuhripäivystykseen yhteyttä ottaneet ihmiset kaipaavat tietoa, mitä uhriksi joutunut voi käytännössä tehdä, sekä keskusteluapua. Moni uhriksi joutunut miettii, että onhan varmasti tehnyt kaiken tarvittavan, sanoo RIKU:n toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

SPR:n auttava puhelin on puolestaan tarkoitettu tietomurron aiheuttamien tunteiden ja tuntemusten käsittelemiseen, kertoo SPR:n psykologien valmiusryhmän johtaja Atte Varis. SPR_palvelun tavoitteena on tukea henkistä selvitymistä tilanteesta.

Juttu jatkuu faktan jälkeen.

Täältä tietomurron uhri voi saada apua: Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 116 006 -puhelinpalvelussa tarjotaan rikosprosessiin liittyvää tietoa ja tukea sekä keskusteluapua suomeksi. RIKU:n numero 116 006 on auki suomeksi arkisin kello 9–20 ja ruotsiksi kello 12–14. Soittaminen numeroon on maksutonta. Numerossa palveltiin poikkeuksellisesti myös tänään sunnuntaina. RIKU:n verkkosivuilla osoitteessa riku.fi/tietomurto neuvotaan, miten kannattaa toimia, jos on joutunut henkilökohtaisen kiristyksen kohteeksi tai omia tietoja on levitetty. Oikeilla toimenpiteillä voi ehkäistä tietojen väärinkäyttöä. Suomen Punaisen Ristin auttava puhelin on auki tänään sunnuntaina 25. lokakuuta klo 15–21 numerossa 0800 100 200. Maksuton palvelu on suomeksi. Arkisin puhelimeen voi soittaa klo 9–21. Auttavaan puhelimeen vastaavat SPR:n henkisen tuen koulutetut vapaaehtoiset. Keskustelu on luottamuksellista. Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin: 09 2525 0111 (vuorokauden ympäri). Kirkon palveleva puhelin: 0400 22 11 90 (joka päivä kello 18–24). Vastaamon kriisipuhelin: 044 4141 99 (sunnuntaina kello 10–21).

Vastaamon tietomurtoon liittyvän tutkinnan kestosta ei ole vielä tietoa. KRP ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että murron tehnyt taho on ulkomaalainen.

– Kun tutkinnassa saavutetaan jotain merkittävää, siitä tiedotetaan, mutta tässä vaiheessa esitutkinnasta ei ole enempää kerrottavaa, Leponen sanoo.

Poliisi huomautti tiedotustilaisuudessaan, että vuodettuja ja netissä julkaistuja tietoja lukemallakin voi syyllistyä rikokseen.

Esitutkinta käynnistyi julkisuudelta piilossa

Poliisi tekee asiassa jatkuvaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

– Olemme kiitollisia siitä, miten yhteiskunnan eri toimijat ovat auttaneet poliisia. Erityisen hienoa on, että kansalaiset kehottavat olemaan jakamatta tätä materiaalia sosiaalisessa mediassa. Tällaisen tiedon jakaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön, Leponen sanoo.

Vastaamo teki poliisille rikosilmoituksen potilastiedoilla kiristyksestä 29. syyskuuta. Aluksi poliisi pyrki pitämään kiristyksen salassa, jotta vahingot henkilötietojen vuodosta minimoitaisiin.

– Osa toimenpiteistä on pidetty julkisuudelta piilossa, jotta esitutkinnalle on saatu menestyksekäs alku, sanoo Leponen.

Muun muassa puolueidensa puheenjohtajat pääministeri Sanna Marin (sd.) ja sisäministeri Maria Ohisalo ovat luvanneet tietomurron uhreille apua ja tukea. Johtavat poliitikot ovat tuominneet tietomurron puoluekantaan katsomatta.

Tutkinnassa KRP selvittää myös sitä, ovatko Vastaamon tietoturvaan liittyvät velvollisuudet kunnossa.

Lisätty tietoja kello 14.24.

Päivitetty kello 15.54: Lisätty tieto, että rikosilmoitus tehtiin syyskuussa.

Juttua päivitetty laajaksti kello 17.58