Keskusrikospoliisin tiedossa ei ole, että Ukrainaan toimitettuja avustusaseita olisi päätynyt Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden haltuun. KRP kertoo asiasta tiedotteessaan, joka koskee mediassa laajasti siteerattua Ylen 30. lokakuuta julkaistua uutista, joka perustui KRP:n rikosylikomisario Christer Ahlgrenin haastatteluun.

Yle julkaisi haastattelusta suomenkielisen jutun ja myöhemmin myös englanninkielisen lyhyemmän version. Kaleva julkaisi sunnuntaina STT:n uutisen, jossa siteerattiin Yleä.

KRP:n mukaan haastattelusta noussut kuva Ukrainan aseavun kulkeutumisesta suomalaisen järjestäytyneen rikollisuuden haltuun on epätarkka.

– Tiedossa ei ole, että Ukrainaan toimitettuja avustusaseita olisi päätynyt Suomeen rikollisten käsiin, sanoo Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Markus Välimäki.

Poliisi takavarikoi vuosittain järjestäytyneen rikollisuuden toimijoilta lukuisia luvattomia aseita. KRP:n tiedossa on, että järjestäytyneen rikollisuuden toimijat ovat kiinnostuneita sota-alueiden aseista. On myös olemassa viitteitä, että järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voisivat pitkällä aikavälillä yrittää hankkia aseita Venäjän käynnistämän sodan seurauksena.

– Asiantuntijamme antaman haastattelun perusteella on voinut saada kuvan, että aseita olisi jo kulkeutunut Suomeen. Tällaisesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole näyttöä. Tarkoituksenamme on ollut tuoda esiin, että on mahdollista, että Suomessa toimivat rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa aseita konfliktialueilta, Välimäki sanoo.

KRP kertoo tiedotteessa tunnistaneensa yksittäisiä järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita, jotka ovat matkustaneet Ukrainaan sodan aikana. Poliisi seuraa tilannetta jatkuvasti.

Sotiin tyypillisesti liittyvä laiton asekauppa, josta rikollisille pyrkivät hyötymään, on KRP:n mukaan kansainvälisesti tunnistettu ilmiö. Ilmiö ei kuitenkaan ole yleensä kytköksissä siihen, mistä mahdolliset konfliktissa käytetyt aseet ovat lähtöisin, poliisi muistuttaa.

– Poliisin toimintaan kuuluu kaikissa tilanteissa pohtia ennakolta mahdollisia riskejä, ja tässä aseisiin liittyvässä kysymyksessä on tunnistettu yksi mahdollinen riski, joka kuitenkaan ei ainakaan tällä hetkellä ole realisoitunut, Välimäki sanoo.