Tänään myös Keskusrikospoliisi KRP kertoi alkavansa tutkimaan Torniossa tiistaiyönä tapahtunutta räjähdystä.

– KRP on ollut alusta asti tutkinnassa mukana Lapin poliisilaitoksen kanssa. Nyt parin viimeisen päivän aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että juttu on monitahoinen, joten se siirtyi meidän vastuullemme. Tutkinta tulee olemaan pitkäkestoinen, kertoo KRP:n tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi.

Hänen mukaansa rikoksen tekijöistä ja heidän motiiveistaan ei ole vielä tietoa.

– Tällä erää niistä ei pystytä sanomaan vielä mitään. Kansalaisilta on kuitenkin tullut paljon vihjeitä, kiitos niistä.

Mäntyniemen mukaan räjähdyksessä käytetetyn pommin rippeet ovat tällä hetkellä laboratoriossa testattavana.

– Odottelemme tuloksia.

Tornion Putaan kaupunginosassa räjähti tiistain vastaisena yönä kello 00.50 aikaan Rajavartiolaitoksen käytössä olleen auton alle asennettu pommi.

Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat tällä hetkellä tuhotyö ja räjähderikos.

Poliisi pyytää yksityishenkilöitä tarkastamaan omista valvontakameroistaan tapahtumapaikan lähistöllä liikkuneita henkilöitä ja ilmoittamaan tiedot poliisille.

– Poliisi pyytää edelleen silminnäkijähavaintoja tapahtumapaikan tienoolta tiistaiyöltä puolenyön ja kello yhden väliltä. Erityisesti kaipaamme lisätietoa kolmen miehen seurueesta, joka liikkui Aarnintietä Thurevikinkadulle. Lisäksi meitä kiinnostaa tapahtuma-aikaan Aarnintietä ajanut pieni punainen henkilöauto sekä samoihin aikoihin Aarnintiellä ajanut mopo, kertoo Mäntyniemi.