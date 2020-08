Nuoret miehet tehtailivat tietomurtoja eri yritysten verkkokauppoihin ja verkkopalveluihin. Asiaa tutkineen keskusrikospoliisin mukaan yksittäisiä tietomurtoja paljastui nyt valmistuneessa esitutkinnassa useita miljoonia.

Poliisi sai ensimmäiset vihjeet tietomurroista jo vuonna 2017. Kaikkiaan esitutkinta kesti kolme vuotta.

Rikosten pääepäilty oli poliisin mukaan tekohetkellä 17-vuotias. Häntä epäillään törkeistä tietomurroista ja törkeistä petoksista. Hänen lisäkseen teoissa on neljä muuta epäiltyä, joita epäillään muun muassa perusmuotoisista tietomurroista ja petoksista.

Kaikki viisi epäiltyä olivat tekohetkellä alaikäisiä.

Nuoret tekivät tietomurtoja kansainvälisiin verkkopalveluihin sekä suomalaisten lippupalvelujen ja teleoperaattoreiden verkkokauppohin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista kertoo rikosvahinkojen jääneen pieniksi.

– Tässä tapauksessa rikosvahingot ja vahingonkorvausvaatimukset lasketaan korkeintaan kymmenissä tuhansissa euroissa, mutta ne olisivat voineet nousta todella suuriksi, Leponen toteaa tiedotteessa.

Leposen mukaan tutkinnassa oli jopa 10 miljoonaa yksittäistä tekoa. Rikosnimikkeet ovat tutkinnanjohtajan mukaan vakavia tekojen suunnitelmallisuuden ja määrän takia.

Keskusrikospoliisi kertoo tiedotteessaan, että tietomurroissa käytettiin työkalua, joka kokeilee verkkoon aiemmin vuodettujen käyttäjätunnusten ja salasanojen yhdistelmiä eri palveluiden kirjautumissivulle. Kirjautumisen onnistuessa epäillyt käyttivät palvelua tai tekivät ostoksia verkkokaupassa käyttäjän laskuun.

Lisäksi toimivaksi havaittuja tunnuksia voidaan poliisin mukaan myydä eteenpäin.

Rangaistus jopa kolme vuotta vankeutta

Tietomurtoja koskeva kokonaisuus on siirtynyt poliisilta syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Keskusrikospoliisin tiedotteessa todetaan, että törkeistä tietomurroista ja petoksista voi saada jopa kolme vuotta vankeutta. Samalla poliisi huomauttaa, että vaikka alle 15-vuotiasta ei voida tuomita rikoksesta, on tällä olemassa myös vahingonkorvausvastuu. Lisäksi rikollisesta teosta jää tieto poliisille.

Poliisi huomauttaakin, että yksittäisillä teoillakin voi olla nuorelle kauaskantoisia seurauksia.

– Poliisissa on huomattu, että verkkorikoksiin syyllistyvissä on mukana yhä nuorempia henkilöitä, Leponen toteaa.

Poliisi kertoo, että asiaan aiotaan puuttua tänä vuonna aloittaneella uudella hankkeella, jonka tavoite on ennalta estää ja torjua nuorten verkkorikollisuutta. Hankkeen tarkoitus on luoda toimintamalli niiden nuorten auttamiseen, joilla on riski ajautua tietoverkkorikosten kierteeseen.

