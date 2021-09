”Koronaterassista” on tullut Kropsun perheelle mieluisa ajanviettopaikka, jossa voi kuunnella myös musiikkia. Tilasta saa kaikki lasit tarvittaessa auki. Terassilla on vietetty koronaturvallisesti myös syntymäpäiväjuhlia ja muita perhetapahtumia. Emma ja Helmi tykkäävät riippumatosta eniten, Pyry-koira on menossa mukana.

Kuva: Teija Soini