Kristillisdemokraattien Sari Essayah ottaa vastaan maa- ja metsätalousministerin salkun. Kuva toukokuulta. Kuva: MAURI RATILAINEN

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä ovat hyväksyneet hallitusohjelman ja päättäneet, että puolue lähtee mukaan Petteri Orpon (kok.) johdolla muodostettavaan hallitukseen. Maa- ja metsätalousministeriksi on tulossa puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

Päätös syntyi lauantaina lähes yksituumaisesti. Yksi puoluevaltuuston jäsen jätti eriävän mielipiteen hallitukseen osallistumisesta. Päätöksestä ei kuitenkaan äänestetty, koska esitys ei saanut kannatusta.

Kristillisdemokraateille tulee myös kahden vuoden mittainen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin pesti. Salkkua hoitaa hallituskauden aluksi RKP. Kristillisdemokraattien ministeristä päätetään myöhemmin.

Essayahin mukaan vapaaehtoisia ministeriehdokkaita ei vielä lauantain kokouksessa ilmoittautunut.

– Politiikassa kaksikin vuotta on pitkä aika, joten tässä vaiheessa emme lähteneet ottamaan siihen salkkuun kantaa.

Kotihoidon tuki suojattiin

Hallitusohjelmasta Essayah totesi, että siinä näkyy kristillisdemokraattien kädenjälki vahvasti esimerkiksi siinä, että kotihoidon tukeen ja lapsilisiin ei ole suunnitteilla leikkauksia.

– Ne hyvin usein nostetaan hallitusneuvotteluissa esiin, että sieltä ryhdyttäisiin leikkaamaan tai supistamaan. Nyt päinvastoin näihin tehdään lisäsatsauksia, Essayah iloitsi.

Maa- ja metsätalousministerin salkku on Essayahin mukaan luonteva valinta kristillisdemokraateille. Hän muistutti, että kristillisdemokraatit on kahden edellisen vaalikauden aikana ollut ainoa puolue, joka on tehnyt maataloudesta välikysymyksiä.

– Tämä on ollut meille suuri huolenaihe, että miten suomalainen maatalous ja elintarvikeketju pärjää. Haluamme olla vaikuttamassa suomalaisen maatalouden, metsätalouden ja maaseudun pärjäämiseen. Pääsemme kantamaan vastuuta asioista, joista olemme huolta kantaneet.

Essayah sanoi asettavansa tavoitteeksi, että suomalaisen maataloustuotannon viennin arvoa saadaan kasvatettua.