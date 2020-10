– Olemme yli 60 vuotta vanha puolue. Meillä on vahva tahto tehdä yhteistyötä ja tarjota yhteistyön alustaa niille, jotka ajattelevat poliittisesti samalla tavalla. Yhteistyötä voidaan tehdä hyvin monella tapaa, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muotoilee. Kuva: Joel Maisalmi

Kristillisdemokraatit ja kansalaispuolue lähtevät yhteistyöhön ensi kevään kuntavaaleissa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo, että kansalaispuolueen taustan omaavat toivotetaan tervetulleiksi hakeutumaan kd:n ehdokaslistoille.

Ehdokasasettelusta päättävät kristillisdemokraattien paikallisosastot.

– Valituksi tullessaan kaikki ehdokkaat sitoutuvat toimimaan samoin pelisäännöin yhdessä valtuustoryhmässä, Essayah sanoo.

Vasta muutama päivä sitten kristillisdemokraatit ja siniset kertoivat perustavansa yhteisen valtuustoryhmän Helsingissä.

Essayah korostaa, että puolue on perinteisesti ollut vaaliliitossa useiden eri puolueiden kanssa kuntavaaleissa, ja joidenkin kanssa myös eduskuntavaaleissa.

– Uskon, että nyt solmittu yhteistyö kansalaispuolueen kanssa hyödyttää molempia osapuolia. Kuntavaaleissa on kyse arjen lähipalveluista ja siitä, miten palvelut saadaan järjestettyä. Siksi vaalit ovat tärkeät.

Liikkuvat hakevat kotiaan

Hänen mukaansa tällä hetkellä on paljon liikkuvia äänestäjiä, jotka hakevat poliittista kotiaan.

– Viime kesänä järjestimme seminaarin, jossa oli mukana myös sinisten, keskustan ja kokoomuksen edustajia. Mietimme, minkälainen arvokonservatiivisesti ajattelevien liikkumatila puolueissa on. Kuulimme siellä äänenpainoja, joiden mukaan omassa puolueessa tämä voi olla aika kapea. Lisäksi totesimme, että vaalijärjestelmä on kova pieniä puolueita kohtaan.

Hän jatkaa, että tästä seminaarista lähtikin liikkeelle yhteistyökuvioiden suunnittelu.

Kyse kevytversiosta

Käytännössä yhteistyö näkyy niin, että kansalaispuolueen ehdokkaat voivat kampanjoida oman puolueen väreissä ja teemoilla tai halutessaan yhdessä kristillisdemokraattien kuntakohtaisissa kampanjoissa.

– Suomessa on aiemminkin ollut puolueiden yhteisiä listoja ja tämä on uudenaikaista yhteistyötä. Kyse on tietynlaisesta vaaliliiton kevytversiosta, kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sanoo.

Essayahin mukaan puolueet haluavat lähettää viestiä maaseutualueille siitä, että aluepolitiikka alkaa kunnista.

– Omat tavoitteemme kumpuavat sosiaalisesta ja alueellisesta tasa-arvosta.

Pettyneitä riittää

Samoilla teeseillä etenevät myös keskusta ja perussuomalaiset, jotka ovat ilmaisseet tavoittelevansa suurinta pottia kuntavaaleista. Miten kd ja kansalaispuolue aikovat erottua kampanjoinnissaan?

Sekä Essayah että Kilpeläinen korostavat, että liikkeellä on paljon keskustaan pettyneitä äänestäjiä. Taustalla on hallitustyöskentely.

– Perussuomalaiset ei ole kaikille vaihtoehto. Olemme perhepuolueena ja alueellisen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajajana vaihtoehto, Essayah muotoilee.

Koko maa asuttuna

Hän muistuttaa Maaseudun tulevaisuuden teettämästä selvityksestä, jossa kyseltiin, pitääkö koko Suomi pitää asuttuna.

– Siinä kd:tä kannattavien osuus oli korkein sen puolesta, että koko maa täytyy pitää asuttuna.

Kilpeläinen jatkaa, että aika monessa kunnassa ei ole ollut tarjolla uskottavaa vaihtoehtoa.

– Asukkaat ovat pettyneitä harjoitettuun politiikkaan.

Molemmat luettelevat hallituksen epäonnistumisia.

– Talous velkaantuu historiallisen nopeasti. Suomi on sitoutumassa EU:n velkavastuisiin perussopimusten ja suomalaisten EU-kansanäänestyksessä antaman mandaatin vastaisesti. Kunnille kaadetaan lisää vastuita, vailla riittävää rahoitusta, he listaavat.

Essayah jatkaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen politiikka ei vastaa esimerkiksi Pohjanmaan rkp-läisten tuntoihin siitä, miten Suomea pitäisi viedä eteenpäin. – Pettymystä on paljon.

Väyrysen perintöä

Kansalaispuolueen historia johtaa keskustan veteraanipoliitikko Paavo Väyryseen.

Hän perusti puolueen neljä vuotta. Sittemmin Väyrynen erotettiin puolueesta. Väyrynen on palannut keskustaan ja on tätä nykyä puoluehallituksen jäsen.

Kesällä huhuttiin, että Timo Soini (sin.) olisi halukas perustamaan uuden maaseudun puolueen. Hänen mukaansa puoluekartassa on kraatterin kokoinen aukko.

Essayah kertoo, että hän piti ensin uutisointia kesäjuttuina, mutta tuli toisiin aatoksiin.

– Soini nosti esille asian, joka on aivan totta, mutta mitään puolueen yhdistämissuunnitelmia ei toki ole.

– Olemme yli 60 vuotta vanha puolue. Meillä on vahva tahto tehdä yhteistyötä ja tarjota yhteistyön alustaa niille, jotka ajattelevat poliittisesti samalla tavalla. Yhteistyötä voidaan tehdä hyvin monella tapaa, hän muotoilee.