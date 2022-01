Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tuskin osasi aavistaa tehtävään astuessaan, miten maailma sulkeutuisi hänen ministerikaudellaan. Kiuru ei ehkä myöskään osannut odottaa tulevansa näkyvimmäksi niistä poliitikoista, jotka vaativat yhä tiukempia rajoituksia.

Hallituksen tiedotustilaisuuksissa Kiuru on totuttu näkemään jämäkkänä poliitikkona, jonka polveilevista puheenvuoroista on joskus ollut mahdotonta saada mitään selvää. Toisinaan sanoissa on ollut hyytävää dramatiikkaa, kun kansakunta on ollut "veitsen terällä".