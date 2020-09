Kuhmon koronaryppään muodostuminen oli pienestä kiinni. Alkuketjuun liittyy negatiivinen testitulos. Testi uusittiin yli kahden viikon päästä ja silloin tulos oli positiivinen.

Me tiedämme, että on täysin mahdollista saada negatiivinen tulos vaikka olisi sairastunut koronavirukseen. Toki mahdollisuus on pieni, mutta niin Kuhmossa kävi.