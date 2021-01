Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien usko oman yrityksen kasvuun on laskenut edellisestä vuodesta. Silti yrittäjien luotto tuotteisiinsa on vahva ja liiketoimintaa on pyritty kehittämään kriisiaikoina erilaisin keinoin, selviää Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:n teettämästä Yritysten kasvun suunta -kyselystä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmaisen mukaan kriisiaika jakaa yrityksiä kahtia. Osa yrityksistä onnistuu mukautumaan uusiin käytäntöihin ja toiset kärsivät isompia tappioita. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Kasvun ja liikevaihdon odotuksia sekä yritystoiminnan haasteita kartoittava kysely toteutettiin viime vuoden marras- ja joulukuun aikana.