Kiinalaisessa kirouksessa, jonka aitoudesta tosin ei ole takeita, toivotetaan "elämää mielenkiintoisina aikoina". Mielenkiintoista on ollut, juuri sillä ikävällä tavalla, meno Suomen itärajalla viime aikoina.

Venäjän itärajalle masinoima hybridioperaatio ja meikäläiset reaktiot siihen ovat olleet ainakin opettavaisia. On voinut oppia ainakin sen, että laki tosiaankin on niin kuin se luetaan, eli lakien soveltamisessa on aina kyse niiden tulkinnoista. Joskus voidaan päätyä täysin päinvastaisiin lopputulemiin, kuten keskustelussa siitä, onko raja ylipäätään mahdollista sulkea.