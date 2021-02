Oulu

Oulun entinen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki päätti viime vuoden lopulla vaihtaa niin kutsutun Ruostetalon näköalat yksityisen sektorin logistiikkabisnekseen. Matinheikki ehti viettää lähes kaksi vuosikymmentä erilaisissa Oulun kaupungin johtotehtävissä, ja teknisen toimialan asioista hän vastasi eri nimikkeillä vuodesta 2008 alkaen. Hänen kädenjälkensä näkyy siis väistämättä Oulun nykyisessä kaupunkikuvassa, vaikka yksittäisen virkamiehen vaikutusmahdollisuudet ovatkin aina rajallisia.

Oulun yhdyskuntajohtajan tehtävä on näköalapaikka. Maan viidenneksi suurimmassa kaupungissa riittää kehitettävää ja edistettävää. Oulun kasvu on ollut reipasta, ja edelleen se kerää väkeä etenkin Pohjois-Suomesta. Parhaillaan on menossa ja suunnitteilla isoja hankkeita, joiden eteenpäin luotsaamisessa tarvitaan rautaista osaamista. Mielenkiintoisia työtehtäviä siis varmasti riittää.