Lukija kuvasi talvimyräkän varhain maanantaiaamuna Oulussa. Kuva: Petteri Koljonen

Oulun seudulla on puhaltanut navakka tuuli yöstä alkaen. Toistaiseksi puuskat eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet suurempia vahinkoja, kertoi päivystävä palomestari Vesa Ek kello seitsemän aikaan.

Pohjois-Pohjanmaalla ajokeli on huono pöllyävän lumen vuoksi, joka heikentää näkyvyyttä. Alueella on voimassa tuulivaroitus ja Perämeren pohjoisosassa on jopa myrskylukemiin yltävää tuulta.

Seudulla on tapahtunut useita ulosajoja aamuyön ja varhaisen aamun aikana.

Limingassa Nelostiellä tieltä suistumisia tapahtui kaksi Haaransillan kiertoliittymän ja Tupoksen liittymän välisellä osuudella.

Kempeleessä taas ajoneuvo ajoi ulos Lentokentäntiellä.

Ulosajoissa ei ole tullut henkilövahinkoja.

On mahdollista, että puuskissa lähes 20 metriä sekunnissa puhaltaneella tuulella on ollut osansa ulosajoissa, poliisin johtokeskuksesta arveltiin.

Oulun alueella tuuli repi suojapressutusta irti rakennustyömaalla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Perämerellä on mitattu myrskylukemiin yltävää tuulta, enimmillään 22 metriä sekunnissa. Oulun Vihreäsaaressa tuuli on aamulla yltänyt 20 metriin sekunnissa.

Ennusteen mukaan tuulen nopeus laantuu hieman päivää kohti mentäessä.

Kello 9.01 Juttuun on lisätty lukijan kuva.