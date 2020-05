– Yhden ihmisiän aikaisen säätykierron mahdollisuus pitää olla olemassa, se on minun perusideologiani, sanoo niukoista oloista lähtenyt ja tavattoman monipuolisen uran tehnyt ylipormestari Eva-Riitta Siitonen.

Sotien väliin, rauhan keväänä 1940 Helsingin Kalliossa syntynyt Siitonen on käynyt kovan koulun. 16-vuotiaana hänen oli pakko lopettaa opinnot ja hankkiutua töihin. Sinä kesänä Siitonen teki kolmea työtä saadakseen syksyksi talvivaatteet; jakoi aamuisin Helsingin Sanomia, istui päivät konttorissa ja ehti vielä useina iltoina elokuvateatteriin paikannäyttäjäksi.

Opiskelemiseen oli kova palo, mutta sitä Siitosen täytyi odotella yli kolmekymppiseksi. Hän kirjoittautui Liikemiesten kauppaopistoon työskenneltyään sitä ennen 11 vuotta Helsingin kaupungin sähkölaitoksen konttorissa. Opistosta tuli merkonomin tutkinto, myöhemmin vielä Helsingin kauppakorkeakoulusta ekonomin paperit.

Nykyisin Eva-Riitta Siitonen lukee paljon. Työuran aikana oli tyydyttävä ajan puutteen takia runoihin. Kuva: Vesa Moilanen

Politiikkaan Siitonen joutui sattumalta. Hän oli aktiivinen kirjoittelija ja puuhasi Helsinkiin muun muassa musiikkiluokkia. Siitä Eelis Sella, demari, löysi hänet suunnittelemaansa Helsingin kaupungin kulttuurilautakuntaan kokoomuksen kiintiöön varajäseneksi.

Ei ministeriksi, vaan maaherraksi

1970- ja 1980-luvuilla Siitonen toimi MTV:n kuuluttajana. Se teki hänestä koko kansan tunteman tv-suosikin.

– Tykkäsin kyllä työstä. Ensin jännitin kamalasti, mutta nopeasti sain tunteen, että olen tässä ihmisten kanssa. Usein kuvittelin esimerkiksi hyvää yötä sanoessani jonkun sukulaismummon, jolle sen sanoin.

Muuan toinen kuuluttaja oli ollut kunnallisvaaleissa kokoomuksen ehdokkaana ja hän kertoi Siitoselle, miten mielenkiintoista oli olla mukana.

– Minuakin sitten pyydettiin vuoden 1980 kunnallisvaaleihin ehdolle ja ajattelin, että olisi kiva päästä varasijalle. Kävi kuitenkin toisin. Minut valittiin isolla äänimäärällä kokoomuksen listan kolmantena: Holkeri, Salolainen, Siitonen.

Loogisena jatkona olivat vuoden 1982 presidentin valitsijamiesvaalit. Niiden jälkeen Siitonen ajatteli olevansa mukana myös eduskuntavaaleissa seuraavana vuonna.

Kansanedustajuutta seurasivat maaherruus, Helsingin kaupunginjohtajuus ja vielä lyhyt rupeama europarlamentaarikkona. Ministerin pestistä hän kieltäytyi, kun tilaisuus olisi vuoden 1990 alusta auennut. Hän halusi maaherraksi.

Siitonen sanoo, että toiminta Helsingin kaupungin palveluksessa on ollut hänen poliittisen uransa tärkein työtehtävä. Kaikki muu on sitä palvellut.

Ulappa ja lakeus sielunmaisemana

Nuorena Siitonen asui milloin missäkin, välillä heittopussina sukulaisesta toiseen. Äiti muutti jossain vaiheessa Ilmajoelle ja Siitonen kävi osan kouluistaan siellä.

– Olen kolmannen polven helsinkiläinen, mutta äidin suku tulee Pohjanmaalta. Siksi varmasti sielunmaisemani ovat ulappa ja lakeus. Koen Etelä-Pohjanmaan toisena kotimaakuntana, vaikka asuin siellä vain lyhyen aikaa.

Nykyisin Siitonen kutsuu itseään mummoksi Töölön kylästä. Kahden lapsen kolme lastenlasta ovat tärkeä osa elämää.

Muusikkopuolisonsa Matin kanssa Siitonen on jakanut elämänsä yli puoli vuosisataa.

– Vaikka ollaan hyvin erilaisia ja meillä on ollut hyvin erilaiset elämänrytmit, niin kyllä se on ollut rikkaus, että ystäväpiirissä on myös taiteilijoita, muusikoita ja kulttuuri-ihmisiä.