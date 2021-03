Anna Kauppila, Oulu: Kyllä vaalit taas kiinnostavat. Minusta niitä ei olisi pitänyt siirtää, ei parilla kuukaudella ole koronatilanteeseen vaikutusta. Nyt pitäisi miettiä, miten vaalit voidaan järjestää ulkotiloissa, kesällä se varmaan on helpompaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun vihreät ehdokkaat ovat selvästi akateemisemmin koulutettuja kuin muiden puolueiden ehdokkaat. Ylivoima on suorastaan musertava: vihreiden 95 ehdokkaasta 56:lla eli reilusti yli puolella on jonkinlainen korkeakoulututkinto.

Toiseksi korkeakoulutetuin puolue Oulussa on keskusta, jonka listalla 36:lla ehdokkaalla 93:sta on korkeakoulututkinto. Vasemmistoliitonkin ehdokasjoukossa ollaan melko älykköä porukkaa, sillä määrä on 32 ehdokasta täyden sadan ehdokkaan listasta. Kokoomuksessa korkeasti koulutettujen määrä on 28 ehdokasta 95:stä.